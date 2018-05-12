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Гомель - Торпедо-БелАЗ

12.05.2018, Суббота, 17:30 мск Гомель, стадион Центральный Белоруссия. Высшая лига, 7 тур Гомель - Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2017
25 тур
16 октября, понедельник 19:00 Гомель 0:1 Торпедо-БелАЗ
10 тур
27 мая, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2015
18 тур
30 августа, воскресенье 18:30 Гомель 0:2 Торпедо-БелАЗ
5 тур
10 мая, воскресенье 18:30 Торпедо-БелАЗ 3:0 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
29 тур
2 ноября, воскресенье 16:00 Гомель 0:1 Торпедо-БелАЗ
24 тур
21 сентября, воскресенье 16:30 Торпедо-БелАЗ 2:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2014
22 тур
31 августа, воскресенье 18:00 Торпедо-БелАЗ 0:0 Гомель
11 тур
6 июня, пятница 20:00 Гомель 0:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
29 тур
2 ноября, суббота 18:00 Гомель 1:2 Торпедо-БелАЗ
24 тур
21 сентября, суббота 17:00 Торпедо-БелАЗ 2:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2013
16 тур
7 июля, воскресенье 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:3 Гомель
5 тур
22 апреля, понедельник 20:00 Гомель 0:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2012
30 тур
4 ноября, воскресенье 18:00 Гомель 3:0 Торпедо-БелАЗ
14 тур
15 июня, пятница 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Гомель
3 тур
6 апреля, пятница 19:00 Гомель 2:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2011
25 тур
17 сентября, суббота 18:00 Гомель 1:0 Торпедо-БелАЗ
16 тур
3 июля, воскресенье 18:00 Гомель 0:0 Торпедо-БелАЗ
5 тур
19 апреля, вторник 00:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Гомель
Чемпионат Белоруссии 2009
20 тур
23 сентября, среда 17:00 Торпедо-БелАЗ 4:0 Гомель
7 тур
10 мая, воскресенье 00:00 Гомель 2:1 Торпедо-БелАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 23 4 3 55:24 +31 73
2. Шахтер Сл 30 19 7 4 45:14 +31 64
3. Динамо Мн 30 18 9 3 41:17 +24 63
4. Витебск 30 19 5 6 47:20 +27 62
5. Торпедо-БелАЗ 30 16 7 7 36:18 +18 55
6. Динамо-Брест 30 14 10 6 52:30 +22 52
7. Неман 30 12 7 11 31:32 -1 43
8. Слуцк 30 11 3 16 26:36 -10 36
9. Городея 30 9 7 14 31:33 -2 34
10. Ислочь 30 8 9 13 20:37 -17 33
11. Минск 30 7 9 14 34:42 -8 30
12. Гомель 30 7 7 16 16:36 -20 28
13. Дняпро 30 4 12 14 24:44 -20 24
14. Торпедо 30 6 6 18 20:41 -21 24
15. Смолевичи 30 5 9 16 21:39 -18 24
16. Днепр Мог 30 3 7 20 17:53 -36 16
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