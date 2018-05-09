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Иртыш - Тобол

09.05.2018, Среда, 14:00 мск Павлодар, стадион Центральный Казахстан. Премьер-лига, 9 тур Иртыш - Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2017
26 тур
10 сентября, воскресенье 12:00 Иртыш 1:2 Тобол
19 тур
10 июля, понедельник 17:00 Иртыш 0:1 Тобол
9 тур
29 апреля, суббота 13:00 Тобол 0:0 Иртыш
Казахстан. Премьер-Лига 2016
19 тур
3 июля, воскресенье 16:00 Тобол 3:2 Иртыш
9 тур
5 мая, четверг 15:00 Иртыш 3:1 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2015
14 тур
29 мая, пятница 15:00 Тобол 1:0 Иртыш
4 тур
21 марта, суббота 12:00 Иртыш 1:1 Тобол
Казахстан. Финальный раунд 2014, группа B
8 тур
25 октября, суббота 13:00 Иртыш 1:1 Тобол
4 тур
20 сентября, суббота 14:00 Тобол 0:0 Иртыш
Казахстан. Премьер-Лига 2014
19 тур
6 июля, воскресенье 16:00 Тобол 1:1 Иртыш
9 тур
1 мая, четверг 16:00 Иртыш 0:3 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2013
20 тур
21 июля, воскресенье 17:00 Иртыш 1:0 Тобол
10 тур
11 мая, суббота 15:00 Тобол 0:0 Иртыш
Казахстан. Премьер-Лига 2012
14 тур
24 июня, воскресенье 17:00 Тобол 2:2 Иртыш
2 тур
18 марта, воскресенье 13:00 Иртыш 4:1 Тобол
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 33 24 5 4 66:22 +44 77
2. Кайрат 33 19 5 9 60:33 +27 62
3. Тобол 33 15 8 10 36:30 +6 53
4. Актобе 33 13 9 11 51:47 +4 48
5. Ордабасы 33 13 7 13 38:44 -6 46
6. Кайсар 33 11 12 10 35:31 +4 45
7. Жетысу 33 11 10 12 36:40 -4 43
8. Шахтер Кр 33 8 12 13 29:36 -7 36
9. Атырау 33 9 9 15 34:47 -13 36
10. Кызыл-Жар 33 10 5 18 27:48 -21 35
11. Иртыш 33 10 5 18 28:45 -17 35
12. Акжайык 33 7 9 17 31:48 -17 30
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