Базель - Люцерн

|25 тур
|11 марта, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|1:0
|Базель
|16 тур
|25 ноября, суббота
|21:00
|Люцерн
|1:4
|Базель
|2 тур
|30 июля, воскресенье
|17:00
|Базель
|3:1
|Люцерн
|25 тур
|11 марта, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|1:0
|Базель
|16 тур
|25 ноября, суббота
|21:00
|Люцерн
|1:4
|Базель
|2 тур
|30 июля, воскресенье
|17:00
|Базель
|3:1
|Люцерн
|30 тур
|28 апреля, пятница
|20:45
|Люцерн
|1:2
|Базель
|22 тур
|26 февраля, воскресенье
|15:45
|Базель
|3:1
|Люцерн
|11 тур
|15 октября, суббота
|21:00
|Базель
|3:0
|Люцерн
|3 тур
|7 августа, воскресенье
|14:45
|Люцерн
|2:3
|Базель
|34 тур
|16 мая, понедельник
|17:00
|Люцерн
|4:0
|Базель
|19 тур
|7 февраля, воскресенье
|18:00
|Базель
|3:0
|Люцерн
|17 тур
|29 ноября, воскресенье
|15:45
|Базель
|3:0
|Люцерн
|4 тур
|8 августа, суббота
|21:00
|Люцерн
|1:3
|Базель
|29 тур
|26 апреля, воскресенье
|14:45
|Базель
|1:2
|Люцерн
|25 тур
|21 марта, суббота
|19:45
|Люцерн
|1:4
|Базель
|18 тур
|6 декабря, суббота
|19:45
|Люцерн
|0:3
|Базель
|2 тур
|27 июля, воскресенье
|18:00
|Базель
|3:0
|Люцерн
|33 тур
|7 мая, среда
|22:30
|Базель
|3:1
|Люцерн
|27 тур
|30 марта, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|0:2
|Базель
|18 тур
|14 декабря, суббота
|22:45
|Базель
|1:1
|Люцерн
|6 тур
|24 августа, суббота
|21:45
|Люцерн
|1:1
|Базель
|29 тур
|28 апреля, воскресенье
|15:45
|Базель
|0:3
|Люцерн
|25 тур
|1 апреля, понедельник
|15:45
|Люцерн
|0:4
|Базель
|13 тур
|21 октября, воскресенье
|15:45
|Люцерн
|1:0
|Базель
|2 тур
|21 июля, суббота
|21:45
|Базель
|2:2
|Люцерн
|28 тур
|7 апреля, суббота
|19:45
|Люцерн
|1:1
|Базель
|23 тур
|4 марта, воскресенье
|19:00
|Базель
|3:1
|Люцерн
|17 тур
|3 декабря, суббота
|20:45
|Базель
|1:0
|Люцерн
|6 тур
|20 августа, суббота
|19:45
|Люцерн
|3:1
|Базель
|36 тур
|25 мая, среда
|22:15
|Базель
|3:0
|Люцерн
|22 тур
|27 февраля, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|0:1
|Базель
|14 тур
|7 ноября, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|1:1
|Базель
|5 тур
|14 августа, суббота
|19:45
|Базель
|1:4
|Люцерн
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Янг Бойз
|36
|26
|6
|4
|84:41
|+43
|84
|2.
|Базель
|36
|20
|9
|7
|72:36
|+36
|69
|3.
|Люцерн
|36
|15
|9
|12
|51:51
|0
|54
|4.
|Цюрих
|36
|12
|13
|11
|50:44
|+6
|49
|5.
|Санкт-Галлен
|36
|14
|3
|19
|52:72
|-20
|45
|6.
|Сьон
|36
|11
|9
|16
|53:56
|-3
|42
|7.
|Лугано
|36
|12
|6
|18
|38:55
|-17
|42
|8.
|Грассхоппер
|36
|10
|9
|17
|43:52
|-9
|39
|9.
|Тун
|35
|11
|6
|18
|50:68
|-18
|39
|10.
|Лозанна-Спорт
|35
|9
|8
|18
|46:64
|-18
|35