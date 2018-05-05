Введите ваш ник на сайте

Тобол - Кайсар

05.05.2018, Суббота, 15:00 мск Костанай, стадион Центральный Казахстан. Премьер-лига, 8 тур Тобол - Кайсар
Казахстан. Премьер-лига 2017
23 тур
12 августа, суббота 15:30 Кайсар 1:0 Тобол
15 тур
3 июня, суббота 13:00 Тобол 0:0 Кайсар
5 тур
8 апреля, суббота 13:00 Кайсар 0:0 Тобол
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа B
29 тур
18 октября, воскресенье 14:00 Тобол 0:0 Кайсар
25 тур
13 сентября, воскресенье 14:00 Кайсар 1:2 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2015
21 тур
18 июля, суббота 15:00 Кайсар 0:1 Тобол
11 тур
7 мая, четверг 14:00 Тобол 1:0 Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига 2014
15 тур
1 июня, воскресенье 17:00 Кайсар 0:0 Тобол
5 тур
9 апреля, среда 14:00 Тобол 1:1 Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига 2012
20 тур
19 августа, воскресенье 16:30 Кайсар 1:2 Тобол
8 тур
29 апреля, воскресенье 15:00 Тобол 2:0 Кайсар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 33 24 5 4 66:22 +44 77
2. Кайрат 33 19 5 9 60:33 +27 62
3. Тобол 33 15 8 10 36:30 +6 53
4. Актобе 33 13 9 11 51:47 +4 48
5. Ордабасы 33 13 7 13 38:44 -6 46
6. Кайсар 33 11 12 10 35:31 +4 45
7. Жетысу 33 11 10 12 36:40 -4 43
8. Шахтер Кр 33 8 12 13 29:36 -7 36
9. Атырау 33 9 9 15 34:47 -13 36
10. Кызыл-Жар 33 10 5 18 27:48 -21 35
11. Иртыш 33 10 5 18 28:45 -17 35
12. Акжайык 33 7 9 17 31:48 -17 30
...
  • Читайте нас: 