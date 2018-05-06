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Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест

06.05.2018, Воскресенье, 17:30 мск Жодино, стадион Торпедо Белоруссия. Высшая лига, 6 тур Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2017
27 тур
29 октября, воскресенье 17:00 Динамо-Брест 1:0 Торпедо-БелАЗ
12 тур
16 июня, пятница 18:30 Торпедо-БелАЗ 1:1 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2016
22 тур
17 сентября, суббота 16:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 Динамо-Брест
7 тур
30 мая, понедельник 18:00 Динамо-Брест 3:2 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2015
14 тур
12 июля, воскресенье 19:30 Динамо-Брест 2:1 Торпедо-БелАЗ
1 тур
11 апреля, суббота 14:00 Торпедо-БелАЗ 1:3 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2014
15 тур
28 июня, суббота 17:30 Динамо-Брест 2:1 Торпедо-БелАЗ
4 тур
18 апреля, пятница 18:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2013
17 тур
13 июля, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Динамо-Брест
6 тур
28 апреля, воскресенье 17:00 Динамо-Брест 2:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2012
25 тур
22 сентября, суббота 17:00 Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо-Брест
18 тур
7 июля, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Динамо-Брест
7 тур
29 апреля, воскресенье 17:00 Динамо-Брест 1:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2011
26 тур
25 сентября, воскресенье 17:00 Торпедо-БелАЗ 1:2 Динамо-Брест
21 тур
13 августа, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Динамо-Брест
10 тур
15 мая, воскресенье 19:00 Динамо-Брест 1:3 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2010
31 тур
6 ноября, суббота 18:00 Динамо-Брест 3:1 Торпедо-БелАЗ
13 тур
9 июня, среда 19:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 Динамо-Брест
2 тур
10 апреля, суббота 19:00 Динамо-Брест 3:2 Торпедо-БелАЗ
Чемпионат Белоруссии 2009
19 тур
19 сентября, суббота 17:00 Торпедо-БелАЗ 1:2 Динамо-Брест
6 тур
6 мая, среда 00:00 Динамо-Брест 2:2 Торпедо-БелАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 23 4 3 55:24 +31 73
2. Шахтер Сл 30 19 7 4 45:14 +31 64
3. Динамо Мн 30 18 9 3 41:17 +24 63
4. Витебск 30 19 5 6 47:20 +27 62
5. Торпедо-БелАЗ 30 16 7 7 36:18 +18 55
6. Динамо-Брест 30 14 10 6 52:30 +22 52
7. Неман 30 12 7 11 31:32 -1 43
8. Слуцк 30 11 3 16 26:36 -10 36
9. Городея 30 9 7 14 31:33 -2 34
10. Ислочь 30 8 9 13 20:37 -17 33
11. Минск 30 7 9 14 34:42 -8 30
12. Гомель 30 7 7 16 16:36 -20 28
13. Дняпро 30 4 12 14 24:44 -20 24
14. Торпедо 30 6 6 18 20:41 -21 24
15. Смолевичи 30 5 9 16 21:39 -18 24
16. Днепр Мог 30 3 7 20 17:53 -36 16
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