Янг Бойз - Люцерн

|19 тур
|17 декабря, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|2:4
|Янг Бойз
|12 тур
|22 октября, воскресенье
|17:00
|Люцерн
|0:1
|Янг Бойз
|8 тур
|20 сентября, среда
|21:00
|Янг Бойз
|4:1
|Люцерн
|19 тур
|17 декабря, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|2:4
|Янг Бойз
|12 тур
|22 октября, воскресенье
|17:00
|Люцерн
|0:1
|Янг Бойз
|8 тур
|20 сентября, среда
|21:00
|Янг Бойз
|4:1
|Люцерн
|32 тур
|14 мая, воскресенье
|17:00
|Янг Бойз
|4:1
|Люцерн
|20 тур
|12 февраля, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|4:1
|Янг Бойз
|14 тур
|6 ноября, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|2:2
|Янг Бойз
|7 тур
|10 сентября, суббота
|21:00
|Янг Бойз
|2:1
|Люцерн
|29 тур
|20 апреля, среда
|21:30
|Люцерн
|2:3
|Янг Бойз
|23 тур
|6 марта, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|5:2
|Люцерн
|18 тур
|5 декабря, суббота
|22:00
|Люцерн
|3:1
|Янг Бойз
|2 тур
|25 июля, суббота
|18:45
|Янг Бойз
|1:1
|Люцерн
|34 тур
|21 мая, четверг
|20:45
|Янг Бойз
|0:1
|Люцерн
|19 тур
|7 февраля, суббота
|19:45
|Люцерн
|1:1
|Янг Бойз
|13 тур
|3 декабря, среда
|21:45
|Люцерн
|1:2
|Янг Бойз
|8 тур
|14 сентября, воскресенье
|15:45
|Янг Бойз
|3:2
|Люцерн
|28 тур
|6 апреля, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|2:1
|Люцерн
|22 тур
|23 февраля, воскресенье
|16:45
|Люцерн
|1:2
|Янг Бойз
|12 тур
|20 октября, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|1:1
|Янг Бойз
|8 тур
|21 сентября, суббота
|21:45
|Янг Бойз
|0:1
|Люцерн
|32 тур
|11 мая, суббота
|21:45
|Люцерн
|3:1
|Янг Бойз
|19 тур
|9 февраля, суббота
|22:45
|Янг Бойз
|3:2
|Люцерн
|14 тур
|28 ноября, среда
|23:15
|Янг Бойз
|2:1
|Люцерн
|8 тур
|2 сентября, воскресенье
|15:45
|Люцерн
|1:2
|Янг Бойз
|33 тур
|5 мая, суббота
|21:45
|Янг Бойз
|2:2
|Люцерн
|22 тур
|25 февраля, суббота
|20:45
|Люцерн
|2:0
|Янг Бойз
|11 тур
|2 октября, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|1:0
|Люцерн
|4 тур
|6 августа, суббота
|18:00
|Люцерн
|1:1
|Янг Бойз
|32 тур
|7 мая, суббота
|19:45
|Люцерн
|1:1
|Янг Бойз
|25 тур
|20 марта, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|3:1
|Люцерн
|11 тур
|3 октября, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|2:0
|Янг Бойз
|2 тур
|24 июля, суббота
|19:45
|Янг Бойз
|1:1
|Люцерн
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Янг Бойз
|36
|26
|6
|4
|84:41
|+43
|84
|2.
|Базель
|36
|20
|9
|7
|72:36
|+36
|69
|3.
|Люцерн
|36
|15
|9
|12
|51:51
|0
|54
|4.
|Цюрих
|36
|12
|13
|11
|50:44
|+6
|49
|5.
|Санкт-Галлен
|36
|14
|3
|19
|52:72
|-20
|45
|6.
|Сьон
|36
|11
|9
|16
|53:56
|-3
|42
|7.
|Лугано
|36
|12
|6
|18
|38:55
|-17
|42
|8.
|Грассхоппер
|36
|10
|9
|17
|43:52
|-9
|39
|9.
|Тун
|35
|11
|6
|18
|50:68
|-18
|39
|10.
|Лозанна-Спорт
|35
|9
|8
|18
|46:64
|-18
|35