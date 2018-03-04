Введите ваш ник на сайте

Фенербахче - Акхисар Беледиеспор

04.03.2018, Воскресенье, 19:00 мск Стамбул, стадион Шюкрю Сарачоглу Турция. Суперлига, 24 тур Фенербахче - Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига (2017/2018)
7 тур
29 сентября, пятница 20:00 Акхисар Беледиеспор 1:0 Фенербахче
Турция. Суперлига (2016/2017)
27 тур
9 апреля, воскресенье 19:00 Фенербахче 3:1 Акхисар Беледиеспор
10 тур
6 ноября, воскресенье 19:00 Акхисар Беледиеспор 1:3 Фенербахче
Турция. Суперлига (2015/2016)
24 тур
6 марта, воскресенье 20:00 Акхисар Беледиеспор 0:3 Фенербахче
7 тур
4 октября, воскресенье 20:00 Фенербахче 2:2 Акхисар Беледиеспор
Турция. Супер-Лига (2014/2015)
21 тур
23 февраля, понедельник 21:00 Фенербахче 1:2 Акхисар Беледиеспор
4 тур
28 сентября, воскресенье 20:00 Акхисар Беледиеспор 2:0 Фенербахче
Турция. Супер-Лига (2013/2014)
32 тур
4 мая, воскресенье 20:00 Акхисар Беледиеспор 3:1 Фенербахче
15 тур
13 декабря, пятница 22:00 Фенербахче 4:0 Акхисар Беледиеспор
Турция. Супер-Лига (2012/2013)
27 тур
31 марта, воскресенье 20:00 Фенербахче 2:0 Акхисар Беледиеспор
10 тур
3 ноября, суббота 21:00 Акхисар Беледиеспор 1:2 Фенербахче
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Галатасарай 34 24 3 7 75:33 +42 75
2. Фенербахче 34 21 9 4 78:36 +42 72
3. Истанбул ББ 34 22 6 6 62:34 +28 72
4. Бешикташ 34 21 8 5 69:30 +39 71
5. Трабзонспор 34 15 10 9 63:51 +12 55
6. Гезтепе 34 13 10 11 49:50 -1 49
7. Сивасспор 34 14 7 13 45:53 -8 49
8. Касымпаша 34 13 7 14 57:58 -1 46
9. Кайсериспор 34 12 8 14 44:55 -11 44
10. Йени Малатьяспор 34 11 10 13 38:45 -7 43
11. Акхисар Беледиеспор 34 11 9 14 44:53 -9 42
12. Аланьяспор 34 11 7 16 55:59 -4 40
13. Бурсаспор 34 11 6 17 43:48 -5 39
14. Антальяспор 34 10 8 16 40:59 -19 38
15. Коньяспор 34 9 9 16 38:42 -4 36
16. Османлыспор 34 8 9 17 49:60 -11 33
17. Генчлербирлиги 34 8 9 17 37:54 -17 33
18. Карабюкспор 34 3 3 28 20:86 -66 12
...
  • Читайте нас: 