Фенербахче - Акхисар Беледиеспор

|7 тур
|29 сентября, пятница
|20:00
|Акхисар Беледиеспор
|1:0
|Фенербахче
|7 тур
|29 сентября, пятница
|20:00
|Акхисар Беледиеспор
|1:0
|Фенербахче
|27 тур
|9 апреля, воскресенье
|19:00
|Фенербахче
|3:1
|Акхисар Беледиеспор
|10 тур
|6 ноября, воскресенье
|19:00
|Акхисар Беледиеспор
|1:3
|Фенербахче
|24 тур
|6 марта, воскресенье
|20:00
|Акхисар Беледиеспор
|0:3
|Фенербахче
|7 тур
|4 октября, воскресенье
|20:00
|Фенербахче
|2:2
|Акхисар Беледиеспор
|21 тур
|23 февраля, понедельник
|21:00
|Фенербахче
|1:2
|Акхисар Беледиеспор
|4 тур
|28 сентября, воскресенье
|20:00
|Акхисар Беледиеспор
|2:0
|Фенербахче
|32 тур
|4 мая, воскресенье
|20:00
|Акхисар Беледиеспор
|3:1
|Фенербахче
|15 тур
|13 декабря, пятница
|22:00
|Фенербахче
|4:0
|Акхисар Беледиеспор
|27 тур
|31 марта, воскресенье
|20:00
|Фенербахче
|2:0
|Акхисар Беледиеспор
|10 тур
|3 ноября, суббота
|21:00
|Акхисар Беледиеспор
|1:2
|Фенербахче
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Галатасарай
|34
|24
|3
|7
|75:33
|+42
|75
|2.
|Фенербахче
|34
|21
|9
|4
|78:36
|+42
|72
|3.
|Истанбул ББ
|34
|22
|6
|6
|62:34
|+28
|72
|4.
|Бешикташ
|34
|21
|8
|5
|69:30
|+39
|71
|5.
|Трабзонспор
|34
|15
|10
|9
|63:51
|+12
|55
|6.
|Гезтепе
|34
|13
|10
|11
|49:50
|-1
|49
|7.
|Сивасспор
|34
|14
|7
|13
|45:53
|-8
|49
|8.
|Касымпаша
|34
|13
|7
|14
|57:58
|-1
|46
|9.
|Кайсериспор
|34
|12
|8
|14
|44:55
|-11
|44
|10.
|Йени Малатьяспор
|34
|11
|10
|13
|38:45
|-7
|43
|11.
|Акхисар Беледиеспор
|34
|11
|9
|14
|44:53
|-9
|42
|12.
|Аланьяспор
|34
|11
|7
|16
|55:59
|-4
|40
|13.
|Бурсаспор
|34
|11
|6
|17
|43:48
|-5
|39
|14.
|Антальяспор
|34
|10
|8
|16
|40:59
|-19
|38
|15.
|Коньяспор
|34
|9
|9
|16
|38:42
|-4
|36
|16.
|Османлыспор
|34
|8
|9
|17
|49:60
|-11
|33
|17.
|Генчлербирлиги
|34
|8
|9
|17
|37:54
|-17
|33
|18.
|Карабюкспор
|34
|3
|3
|28
|20:86
|-66
|12