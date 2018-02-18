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Порту - Риу Аве

18.02.2018, Воскресенье, 21:00 мск Порту, стадион Драгау Португалия. Примейра, 23 тур Порту - Риу Аве
Португалия. Примейра (2017/2018)
6 тур
17 сентября, воскресенье 20:00 Риу Аве 1:2 Порту
Португалия. Примейра (2016/2017)
18 тур
21 января, суббота 19:00 Порту 4:2 Риу Аве
1 тур
12 августа, пятница 22:30 Риу Аве 1:3 Порту
Португалия. Примейра (2015/2016)
33 тур
7 мая, суббота 18:15 Риу Аве 1:3 Порту
16 тур
6 января, среда 23:15 Порту 1:1 Риу Аве
Португалия. Примейра (2014/2015)
28 тур
11 апреля, суббота 20:00 Риу Аве 1:3 Порту
11 тур
30 ноября, воскресенье 23:15 Порту 5:0 Риу Аве
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
28 тур
21 апреля, понедельник 23:00 Порту 3:0 Риу Аве
13 тур
16 декабря, понедельник 00:15 Риу Аве 1:3 Порту
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
20 тур
24 февраля, воскресенье 00:15 Порту 2:1 Риу Аве
5 тур
29 сентября, суббота 23:30 Риу Аве 2:2 Порту
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
30 тур
12 мая, суббота 21:30 Риу Аве 2:5 Порту
15 тур
15 января, воскресенье 00:30 Порту 2:0 Риу Аве
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
18 тур
6 февраля, воскресенье 21:15 Порту 1:0 Риу Аве
3 тур
29 августа, воскресенье 23:15 Риу Аве 0:2 Порту
Чемпионат Португалии (2009/2010)
26 тур
11 апреля, воскресенье 00:15 Риу Аве 0:1 Порту
11 тур
29 ноября, воскресенье 23:15 Порту 2:1 Риу Аве
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Порту 34 28 4 2 82:18 +64 88
2. Бенфика 34 25 6 3 80:22 +58 81
3. Спортинг 34 24 6 4 63:24 +39 78
4. Брага 34 24 3 7 74:29 +45 75
5. Риу Аве 34 15 6 13 40:42 -2 51
6. Шавиш 34 13 8 13 47:55 -8 47
7. Маритиму 34 13 8 13 36:49 -13 47
8. Боавишта 34 13 6 15 35:44 -9 45
9. Гимараеш 34 13 4 17 45:56 -11 43
10. Портимоненси 34 10 8 16 52:60 -8 38
11. Тондела 34 10 8 16 41:50 -9 38
12. Белененсеш 34 9 10 15 33:46 -13 37
13. Авеш 34 9 7 18 36:51 -15 34
14. Морейренcе 34 8 8 18 29:50 -21 32
15. Витория 33 7 11 15 39:61 -22 32
16. Пасуш де Феррейра 34 7 9 18 33:59 -26 30
17. Эшторил 34 8 6 20 29:61 -32 30
18. Фейренсе 33 8 4 21 31:48 -17 28
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