Янг Бойз - Санкт-Галлен

|10 тур
|1 октября, воскресенье
|17:00
|Янг Бойз
|6:1
|Санкт-Галлен
|6 тур
|27 августа, воскресенье
|17:00
|Санкт-Галлен
|2:2
|Янг Бойз
|10 тур
|1 октября, воскресенье
|17:00
|Янг Бойз
|6:1
|Санкт-Галлен
|6 тур
|27 августа, воскресенье
|17:00
|Санкт-Галлен
|2:2
|Янг Бойз
|30 тур
|30 апреля, воскресенье
|14:45
|Санкт-Галлен
|0:2
|Янг Бойз
|21 тур
|18 февраля, суббота
|22:00
|Янг Бойз
|2:2
|Санкт-Галлен
|10 тур
|2 октября, воскресенье
|14:45
|Янг Бойз
|2:2
|Санкт-Галлен
|1 тур
|23 июля, суббота
|21:00
|Санкт-Галлен
|0:2
|Янг Бойз
|33 тур
|12 мая, четверг
|20:45
|Янг Бойз
|3:1
|Санкт-Галлен
|25 тур
|19 марта, суббота
|22:00
|Санкт-Галлен
|2:3
|Янг Бойз
|17 тур
|28 ноября, суббота
|22:00
|Янг Бойз
|2:1
|Санкт-Галлен
|3 тур
|1 августа, суббота
|16:00
|Санкт-Галлен
|1:1
|Янг Бойз
|32 тур
|10 мая, воскресенье
|14:45
|Янг Бойз
|3:1
|Санкт-Галлен
|27 тур
|11 апреля, суббота
|21:00
|Санкт-Галлен
|3:1
|Янг Бойз
|17 тур
|30 ноября, воскресенье
|15:45
|Янг Бойз
|4:2
|Санкт-Галлен
|1 тур
|19 июля, суббота
|22:00
|Санкт-Галлен
|2:2
|Янг Бойз
|36 тур
|18 мая, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|2:0
|Санкт-Галлен
|25 тур
|15 марта, суббота
|22:45
|Санкт-Галлен
|1:1
|Янг Бойз
|18 тур
|15 декабря, воскресенье
|16:45
|Янг Бойз
|1:0
|Санкт-Галлен
|9 тур
|24 сентября, вторник
|22:30
|Санкт-Галлен
|0:0
|Янг Бойз
|30 тур
|4 мая, суббота
|21:45
|Санкт-Галлен
|3:1
|Янг Бойз
|22 тур
|3 марта, воскресенье
|16:45
|Янг Бойз
|2:0
|Санкт-Галлен
|16 тур
|18 ноября, воскресенье
|16:45
|Янг Бойз
|0:0
|Санкт-Галлен
|1 тур
|15 июля, воскресенье
|18:00
|Санкт-Галлен
|1:1
|Янг Бойз
|36 тур
|25 мая, среда
|22:15
|Янг Бойз
|4:2
|Санкт-Галлен
|24 тур
|13 марта, воскресенье
|18:00
|Санкт-Галлен
|0:2
|Янг Бойз
|18 тур
|12 декабря, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|1:1
|Санкт-Галлен
|9 тур
|22 сентября, среда
|21:45
|Санкт-Галлен
|1:2
|Янг Бойз
|34 тур
|5 мая, среда
|21:45
|Янг Бойз
|2:1
|Санкт-Галлен
|21 тур
|21 февраля, воскресенье
|18:00
|Санкт-Галлен
|1:2
|Янг Бойз
|11 тур
|26 сентября, суббота
|19:45
|Санкт-Галлен
|2:3
|Янг Бойз
|2 тур
|18 июля, суббота
|00:00
|Янг Бойз
|1:1
|Санкт-Галлен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Янг Бойз
|36
|26
|6
|4
|84:41
|+43
|84
|2.
|Базель
|36
|20
|9
|7
|72:36
|+36
|69
|3.
|Люцерн
|36
|15
|9
|12
|51:51
|0
|54
|4.
|Цюрих
|36
|12
|13
|11
|50:44
|+6
|49
|5.
|Санкт-Галлен
|36
|14
|3
|19
|52:72
|-20
|45
|6.
|Сьон
|36
|11
|9
|16
|53:56
|-3
|42
|7.
|Лугано
|36
|12
|6
|18
|38:55
|-17
|42
|8.
|Грассхоппер
|36
|10
|9
|17
|43:52
|-9
|39
|9.
|Тун
|35
|11
|6
|18
|50:68
|-18
|39
|10.
|Лозанна-Спорт
|35
|9
|8
|18
|46:64
|-18
|35