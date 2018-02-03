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Янг Бойз - Санкт-Галлен

03.02.2018, Суббота, 21:00 мск Берн, стадион Стад де Суисс Ванкдорф Швейцария. Суперлига, 20 тур Янг Бойз - Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
10 тур
1 октября, воскресенье 17:00 Янг Бойз 6:1 Санкт-Галлен
6 тур
27 августа, воскресенье 17:00 Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
30 тур
30 апреля, воскресенье 14:45 Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз
21 тур
18 февраля, суббота 22:00 Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен
10 тур
2 октября, воскресенье 14:45 Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен
1 тур
23 июля, суббота 21:00 Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
33 тур
12 мая, четверг 20:45 Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен
25 тур
19 марта, суббота 22:00 Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз
17 тур
28 ноября, суббота 22:00 Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен
3 тур
1 августа, суббота 16:00 Санкт-Галлен 1:1 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
32 тур
10 мая, воскресенье 14:45 Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен
27 тур
11 апреля, суббота 21:00 Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз
17 тур
30 ноября, воскресенье 15:45 Янг Бойз 4:2 Санкт-Галлен
1 тур
19 июля, суббота 22:00 Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
36 тур
18 мая, воскресенье 18:00 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен
25 тур
15 марта, суббота 22:45 Санкт-Галлен 1:1 Янг Бойз
18 тур
15 декабря, воскресенье 16:45 Янг Бойз 1:0 Санкт-Галлен
9 тур
24 сентября, вторник 22:30 Санкт-Галлен 0:0 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
30 тур
4 мая, суббота 21:45 Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз
22 тур
3 марта, воскресенье 16:45 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен
16 тур
18 ноября, воскресенье 16:45 Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен
1 тур
15 июля, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 1:1 Янг Бойз
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
36 тур
25 мая, среда 22:15 Янг Бойз 4:2 Санкт-Галлен
24 тур
13 марта, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз
18 тур
12 декабря, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:1 Санкт-Галлен
9 тур
22 сентября, среда 21:45 Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
34 тур
5 мая, среда 21:45 Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен
21 тур
21 февраля, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз
11 тур
26 сентября, суббота 19:45 Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз
2 тур
18 июля, суббота 00:00 Янг Бойз 1:1 Санкт-Галлен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 36 26 6 4 84:41 +43 84
2. Базель 36 20 9 7 72:36 +36 69
3. Люцерн 36 15 9 12 51:51 0 54
4. Цюрих 36 12 13 11 50:44 +6 49
5. Санкт-Галлен 36 14 3 19 52:72 -20 45
6. Сьон 36 11 9 16 53:56 -3 42
7. Лугано 36 12 6 18 38:55 -17 42
8. Грассхоппер 36 10 9 17 43:52 -9 39
9. Тун 35 11 6 18 50:68 -18 39
10. Лозанна-Спорт 35 9 8 18 46:64 -18 35
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