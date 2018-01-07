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Анжер - Лорьян

07.01.2018, Воскресенье, 16:15 мск Анжер, стадион Жан Буэн Франция. Кубок, 1/32 финала Анжер - Лорьян
Франция. Лига 1 (2016/2017)
36 тур
6 мая, суббота 21:00 Лорьян 1:1 Анжер
16 тур
3 декабря, суббота 22:00 Анжер 2:2 Лорьян
Франция. Лига 1 (2015/2016)
31 тур
19 марта, суббота 22:00 Анжер 5:1 Лорьян
5 тур
12 сентября, суббота 21:00 Лорьян 3:1 Анжер
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