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Сатурн - Торпедо

20.05.2018, Воскресенье, 14:00 мск Раменское, стадион Сатурн Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур Сатурн - Торпедо
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018)
13 тур
14 октября, суббота 14:00 Торпедо 0:0 Сатурн
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017)
22 тур
7 мая, воскресенье 15:00 Сатурн 1:1 Торпедо
9 тур
18 сентября, воскресенье 15:00 Торпедо 1:2 Сатурн
Россия. Кубок (2016/2017)
1/256 финала
15 июля, пятница 19:00 Сатурн 0:1 Торпедо
Товарищеские матчи 2014

28 июня, суббота 18:00 Сатурн 3:2 Торпедо
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр 2010
27 тур
12 октября, вторник 16:00 Сатурн 0:2 Торпедо
13 тур
10 июля, суббота 18:30 Торпедо 2:1 Сатурн
Россия. Кубок (2010/2011)
1/64 финала
5 июня, суббота 14:00 Торпедо 3:0 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2006
17 тур
26 августа, суббота 00:00 Торпедо 0:3 Сатурн
2 тур
26 марта, воскресенье 00:00 Сатурн 0:0 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2005
26 тур
15 октября, суббота 17:00 Торпедо 2:0 Сатурн
11 тур
12 июня, воскресенье 18:00 Сатурн 1:0 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2004
18 тур
25 июля, воскресенье 00:00 Сатурн 1:1 Торпедо
15 тур
7 июля, среда 00:00 Торпедо 1:2 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2003
29 тур
25 октября, суббота 00:00 Торпедо 4:3 Сатурн
2 тур
23 марта, воскресенье 00:00 Сатурн 2:0 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2002
29 тур
10 ноября, воскресенье 00:00 Торпедо 1:1 Сатурн
8 тур
20 апреля, суббота 00:00 Сатурн 0:0 Торпедо
Чемпионат России 2001
29 тур
27 октября, суббота 00:00 Сатурн 0:1 Торпедо
15 тур
30 июня, суббота 00:00 Торпедо 1:4 Сатурн
Чемпионат России 2000
18 тур
22 июля, суббота 00:00 Сатурн 0:1 Торпедо
4 тур
15 апреля, суббота 00:00 Торпедо 2:0 Сатурн
Чемпионат России 1999
29 тур
30 октября, суббота 00:00 Торпедо 0:2 Сатурн
15 тур
7 июля, среда 00:00 Сатурн 2:2 Торпедо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арарат-Армения 26 19 6 1 52:17 +35 63
2. Энергомаш 26 15 8 3 43:21 +22 53
3. Рязань 26 14 4 8 37:23 +14 46
4. Зоркий 26 13 4 9 42:26 +16 43
5. Металлург Лп 26 12 7 7 35:32 +3 43
6. Торпедо М 26 11 9 6 44:22 +22 42
7. Сокол 26 11 6 9 36:38 -2 39
8. Сатурн 26 10 7 9 37:34 +3 37
9. Строгино 26 11 3 12 38:37 +1 36
10. Динамо Бр 26 10 4 12 33:29 +4 34
11. Химик-Арсенал 26 9 4 13 31:35 -4 31
12. Калуга 26 5 6 15 20:37 -17 21
13. Ротор (мол) 26 3 2 21 19:51 -32 11
14. Зенит Пз 26 3 2 21 12:77 -65 11
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