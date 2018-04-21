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Псков-747 - Знамя Труда

21.04.2018, Суббота, 14:00 мск Псков, стадион 747 Россия. ПФЛ. Зона Запад, 20 тур Псков-747 - Знамя Труда
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018)
8 тур
8 сентября, пятница 16:00 Знамя Труда 0:1 Псков-747
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017)
21 тур
30 апреля, воскресенье 18:00 Псков-747 2:0 Знамя Труда
9 тур
17 сентября, суббота 15:00 Знамя Труда 0:0 Псков-747
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
17 тур
26 октября, понедельник 16:00 Псков-747 2:4 Знамя Труда
3 тур
4 августа, вторник 18:00 Знамя Труда 0:2 Псков-747
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
22 тур
17 апреля, пятница 17:00 Знамя Труда 1:1 Псков-747
8 тур
28 августа, четверг 18:30 Псков-747 1:0 Знамя Труда
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
28 тур
1 мая, четверг 15:00 Знамя Труда 0:0 Псков-747
10 тур
28 августа, среда 18:30 Псков-747 1:0 Знамя Труда
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013)
22 тур
2 мая, четверг 17:00 Знамя Труда 0:0 Псков-747
8 тур
27 августа, понедельник 18:30 Псков-747 2:1 Знамя Труда
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад (2011/2012)
45 тур
22 мая, вторник 18:00 Знамя Труда 0:2 Псков-747
29 тур
17 сентября, суббота 18:30 Псков-747 1:0 Знамя Труда
13 тур
20 июня, понедельник 00:00 Знамя Труда 0:0 Псков-747
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Чертаново 26 19 4 3 51:15 +36 61
2. Текстильщик Ив 26 16 6 4 49:20 +29 54
3. Казанка 26 16 4 6 50:23 +27 52
4. Велес 26 14 4 8 46:32 +14 46
5. Спартак Кс 26 12 7 7 34:26 +8 43
6. Олимп-Долгопрудный 26 11 10 5 49:27 +22 43
7. Псков-747 26 11 4 11 30:35 -5 37
8. Торпедо Вл 26 10 6 10 38:34 +4 36
9. Муром 26 8 8 10 24:28 -4 32
10. Динамо-2 26 8 8 10 29:35 -6 32
11. Луки-Энергия 26 7 7 12 19:23 -4 28
12. ЦРФСО 26 7 4 15 26:40 -14 25
13. Коломна 26 5 1 20 18:59 -41 16
14. Знамя Труда 26 1 1 24 12:78 -66 4
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