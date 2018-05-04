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Челябинск - Зенит-Ижевск

04.05.2018, Пятница, 16:00 мск Челябинск, стадион Центральный Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 22 тур Челябинск - Зенит-Ижевск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
10 тур
17 сентября, воскресенье 14:00 Зенит-Ижевск 1:0 Челябинск
Россия. Кубок (2017/2018)
1/256 финала
14 июля, пятница 17:00 Зенит-Ижевск 1:0 Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
23 тур
13 мая, суббота 14:00 Зенит-Ижевск 1:2 Челябинск
16 тур
17 октября, понедельник 13:00 Челябинск 0:0 Зенит-Ижевск
8 тур
4 сентября, воскресенье 17:00 Зенит-Ижевск 2:0 Челябинск
Россия. Кубок (2016/2017)
1/128 финала
24 июля, воскресенье 15:00 Челябинск 1:1
(4:3)п		 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
26 тур
25 мая, среда 17:00 Зенит-Ижевск 1:0 Челябинск
16 тур
20 октября, вторник 13:00 Челябинск 2:0 Зенит-Ижевск
8 тур
3 сентября, четверг 17:00 Зенит-Ижевск 2:1 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), группа A
25 тур
24 мая, воскресенье 17:00 Зенит-Ижевск 2:1 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
14 тур
4 октября, суббота 16:00 Зенит-Ижевск 0:0 Челябинск
4 тур
7 августа, четверг 16:30 Челябинск 0:2 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), группа A
24 тур
18 мая, воскресенье 18:00 Зенит-Ижевск 2:1 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
16 тур
16 октября, среда 18:00 Зенит-Ижевск 2:0 Челябинск
6 тур
21 августа, среда 16:30 Челябинск 1:0 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
26 тур
9 мая, четверг 18:00 Зенит-Ижевск 2:1 Челябинск
10 тур
8 сентября, суббота 15:00 Челябинск 3:1 Зенит-Ижевск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
31 тур
18 апреля, среда 18:00 Зенит-Ижевск 0:0 Челябинск
17 тур
10 августа, среда 16:30 Челябинск 2:1 Зенит-Ижевск
5 тур
18 мая, среда 18:00 Зенит-Ижевск 1:2 Челябинск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мордовия 24 17 5 2 38:8 +30 56
2. Сызрань-2003 24 14 4 6 35:22 +13 46
3. Челябинск 23 13 7 3 38:19 +19 46
4. КАМАЗ 24 13 6 5 37:19 +18 45
5. Зенит Иж 24 13 3 8 28:17 +11 42
6. Нефтехимик 24 12 6 6 42:21 +21 42
7. Волга Ул 24 12 5 7 33:17 +16 41
8. Носта 24 10 6 8 40:30 +10 36
9. Лада-Тольятти 24 8 1 15 25:51 -26 25
10. Урал-2 24 5 2 17 19:33 -14 17
11. Анжи-Юниор 23 4 4 15 18:38 -20 16
12. Оренбург-2 24 2 7 15 15:45 -30 13
13. Крылья Советов-2 24 3 2 19 15:63 -48 11
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