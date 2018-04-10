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Сызрань-2003 - Носта

10.04.2018, Вторник, 18:00 мск Сызрань, стадион Спортивный комплекс "Кристалл" Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 18 тур Сызрань-2003 - Носта
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
6 тур
27 августа, воскресенье 16:00 Носта 3:3 Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
23 тур
13 мая, суббота 16:00 Носта 1:1 Сызрань-2003
17 тур
23 октября, воскресенье 15:00 Носта 2:1 Сызрань-2003
9 тур
9 сентября, пятница 18:00 Сызрань-2003 0:2 Носта
Россия. Кубок (2016/2017)
1/128 финала
24 июля, воскресенье 16:00 Носта 2:2
(9:10)п		 Сызрань-2003
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
26 тур
25 мая, среда 16:00 Носта 1:2 Сызрань-2003
16 тур
20 октября, вторник 18:00 Сызрань-2003 2:0 Носта
8 тур
2 сентября, среда 16:00 Носта 0:1 Сызрань-2003
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
20 тур
24 апреля, пятница 15:00 Носта 1:0 Сызрань-2003
10 тур
12 сентября, пятница 19:00 Сызрань-2003 2:0 Носта
Россия. Кубок (2014/2015)
1/64 финала
11 августа, понедельник 17:00 Носта 4:5 Сызрань-2003
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
16 тур
16 октября, среда 15:30 Носта 1:2 Сызрань-2003
6 тур
21 августа, среда 19:00 Сызрань-2003 3:0 Носта
Россия. Кубок (2013/2014)
1/256 финала
12 июля, пятница 19:00 Сызрань-2003 1:0 Носта
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
25 тур
6 мая, понедельник 16:00 Носта 1:3 Сызрань-2003
9 тур
5 сентября, среда 19:00 Сызрань-2003 1:1 Носта
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
27 тур
11 октября, вторник 15:00 Носта 0:2 Сызрань-2003
26 тур
5 октября, среда 19:00 Сызрань-2003 2:0 Носта
1 тур
24 апреля, воскресенье 00:00 Носта 0:1 Сызрань-2003
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мордовия 24 17 5 2 38:8 +30 56
2. Сызрань-2003 24 14 4 6 35:22 +13 46
3. Челябинск 23 13 7 3 38:19 +19 46
4. КАМАЗ 24 13 6 5 37:19 +18 45
5. Зенит Иж 24 13 3 8 28:17 +11 42
6. Нефтехимик 24 12 6 6 42:21 +21 42
7. Волга Ул 24 12 5 7 33:17 +16 41
8. Носта 24 10 6 8 40:30 +10 36
9. Лада-Тольятти 24 8 1 15 25:51 -26 25
10. Урал-2 24 5 2 17 19:33 -14 17
11. Анжи-Юниор 23 4 4 15 18:38 -20 16
12. Оренбург-2 24 2 7 15 15:45 -30 13
13. Крылья Советов-2 24 3 2 19 15:63 -48 11
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