Введите ваш ник на сайте

Сибирь - Шинник

11.04.2018, Среда, 15:00 мск Новосибирск, стадион Спартак Россия. ФНЛ, 32 тур Сибирь - Шинник
Россия. ФНЛ (2017/2018)
14 тур
16 сентября, суббота 15:00 Шинник 0:1 Сибирь
Россия. ФНЛ (2016/2017)
29 тур
1 апреля, суббота 16:00 Шинник 3:0 Сибирь
11 тур
3 сентября, суббота 12:30 Сибирь 1:1 Шинник
Россия. ФНЛ (2015/2016)
37 тур
15 мая, воскресенье 18:00 Шинник 5:0 Сибирь
19 тур
1 ноября, воскресенье 13:00 Сибирь 2:1 Шинник
Россия. ФНЛ (2014/2015)
31 тур
10 мая, воскресенье 16:00 Шинник 1:0 Сибирь
15 тур
19 октября, воскресенье 14:00 Сибирь 3:1 Шинник
Россия. Кубок ФНЛ 2015, группа A
3 тур
16 февраля, понедельник 13:45 Шинник 0:1 Сибирь
Россия. ФНЛ (2013/2014)
26 тур
9 марта, воскресенье 15:00 Сибирь 1:0 Шинник
9 тур
18 августа, воскресенье 18:00 Шинник 2:0 Сибирь
Россия. ФНЛ (2012/2013)
26 тур
1 апреля, понедельник 16:00 Сибирь 2:2 Шинник
10 тур
6 сентября, четверг 20:00 Шинник 0:0 Сибирь
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа A
Второй этап, 52 тур
12 мая, суббота 18:00 Шинник 1:2 Сибирь
Второй этап, 45 тур
11 апреля, среда 15:45 Сибирь 1:1 Шинник
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 32 тур
6 октября, четверг 19:00 Шинник 3:3 Сибирь
Второй этап, 12 тур
28 мая, суббота 16:00 Сибирь 1:0 Шинник
Россия. Первый дивизион 2009
30 тур
11 сентября, пятница 17:00 Сибирь 1:0 Шинник
10 тур
14 мая, четверг 18:30 Шинник 3:1 Сибирь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оренбург 38 26 6 6 59:26 +33 84
2. Крылья Советов 38 26 4 8 60:23 +37 82
3. Енисей 38 25 6 7 68:32 +36 81
4. Тамбов 38 20 8 10 57:36 +21 68
5. Балтика 38 19 7 12 44:35 +9 64
6. Сочи 38 13 16 9 52:47 +5 55
7. Сибирь 38 14 11 13 38:31 +7 53
8. Шинник 38 14 11 13 45:45 0 53
9. Кубань (ЛФЛ) 38 12 13 13 47:47 0 49
10. Волгарь 38 12 9 17 40:46 -6 45
11. Авангард Кур 38 10 15 13 43:46 -3 45
12. Пари НН 38 11 11 16 37:50 -13 44
13. Химки 38 12 7 19 33:49 -16 43
14. Спартак-2 38 11 9 18 47:64 -17 42
15. Томь 38 10 11 17 36:56 -20 41
16. Зенит-2 38 11 7 20 43:59 -16 40
17. Ротор 38 10 10 18 38:45 -7 40
18. Луч 38 9 13 16 40:52 -12 40
19. Тюмень 38 9 12 17 41:54 -13 39
20. Факел 38 9 8 21 27:52 -25 35
...
  • Читайте нас: 