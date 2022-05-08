Евгений Чернухин
Тренер
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Чернухин
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|2 марта 1984
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Чернухин
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|2 марта 1984
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Витебск
|9
|1
|7
|1
|Дата
|Матч
|08.05.2022
|БАТЭ
|2 : 1
|Витебск
|28.05.2022
|Шахтер
|2 : 0
|Витебск
|17.06.2022
|Витебск
|0 : 1
|Торпедо-БелАЗ
|25.06.2022
|Слуцк
|0 : 2
|Витебск
|03.07.2022
|Витебск
|0 : 1
|Динамо-Брест
|08.07.2022
|Ислочь
|2 : 0
|Витебск
|16.07.2022
|Витебск
|2 : 2
|Неман
|05.08.2022
|Витебск
|0 : 3
|Энергетик-БГУ
|13.08.2022
|Минск
|2 : 0
|Витебск