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    Евгений Чернухин

    Тренер
    Имя Евгений
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Чернухин
    Гражданство Белоруссия
    Дата рождения 2 марта 1984
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Витебск 9 1 7 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.05.2022 БАТЭ 2 : 1 Витебск
    28.05.2022 Шахтер 2 : 0 Витебск
    17.06.2022 Витебск 0 : 1 Торпедо-БелАЗ
    25.06.2022 Слуцк 0 : 2 Витебск
    03.07.2022 Витебск 0 : 1 Динамо-Брест
    08.07.2022 Ислочь 2 : 0 Витебск
    16.07.2022 Витебск 2 : 2 Неман
    05.08.2022 Витебск 0 : 3 Энергетик-БГУ
    13.08.2022 Минск 2 : 0 Витебск
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