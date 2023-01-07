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    Карлос Корберан

    Тренер
    Имя Карлос
    Фамилия Корберан
    Команда Вест Бромвич
    Гражданство Испания
    Дата рождения 7 апреля 1983
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    15.02.2023 Вест Бромвич 1 : 1 Блэкберн Англия. Чемпионшип, 32 тур
    20.02.2023 Уотфорд 3 : 2 Вест Бромвич Англия. Чемпионшип, 33 тур
    25.02.2023 Вест Бромвич 2 : 0 Мидлсбро Англия. Чемпионшип, 34 тур
    03.03.2023 Халл Сити 2 : 0 Вест Бромвич Англия. Чемпионшип, 35 тур
    07.03.2023 Вест Бромвич 1 : 0 Уиган Атлетик Англия. Чемпионшип, 29 тур
    11.03.2023 Вест Бромвич 1 : 0 Хаддерсфилд Таун Англия. Чемпионшип, 36 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Вест Бромвич 3 1 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.01.2023 Честерфилд 3 : 3 Вест Бромвич
    17.01.2023 Вест Бромвич 4 : 0 Честерфилд
    28.01.2023 Бристоль Сити 3 : 0 Вест Бромвич
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