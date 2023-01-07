Карлос Корберан
Тренер
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Корберан
|Команда
|Вест Бромвич
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|7 апреля 1983
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Корберан
|Команда
|Вест Бромвич
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|7 апреля 1983
|Дата
|Матч
|Турнир
|15.02.2023
|Вест Бромвич
|1 : 1
|Блэкберн
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|20.02.2023
|Уотфорд
|3 : 2
|Вест Бромвич
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|25.02.2023
|Вест Бромвич
|2 : 0
|Мидлсбро
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|03.03.2023
|Халл Сити
|2 : 0
|Вест Бромвич
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|07.03.2023
|Вест Бромвич
|1 : 0
|Уиган Атлетик
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|11.03.2023
|Вест Бромвич
|1 : 0
|Хаддерсфилд Таун
|Англия. Чемпионшип, 36 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Вест Бромвич
|3
|1
|1
|1
|Дата
|Матч
|07.01.2023
|Честерфилд
|3 : 3
|Вест Бромвич
|17.01.2023
|Вест Бромвич
|4 : 0
|Честерфилд
|28.01.2023
|Бристоль Сити
|3 : 0
|Вест Бромвич