Джефф Кассар
Тренер
|Имя
|Джефф
|Фамилия
|Кассар
|Гражданство
|США
|Дата рождения
|2 февраля 1974
|Имя
|Джефф
|Фамилия
|Кассар
|Гражданство
|США
|Дата рождения
|2 февраля 1974
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Реал Солт-Лейк
|18
|5
|6
|7
|Дата
|Матч
|08.03.2015
|Портленд
|0 : 0
|Реал Солт-Лейк
|15.03.2015
|Реал Солт-Лейк
|3 : 3
|Филадельфия Юнион
|30.03.2015
|Реал Солт-Лейк
|2 : 1
|Торонто
|05.04.2015
|Сан-Хосе
|0 : 1
|Реал Солт-Лейк
|12.04.2015
|Канзаc Сити
|0 : 0
|Реал Солт-Лейк
|19.04.2015
|Реал Солт-Лейк
|0 : 1
|Ванкувер Уайткепс
|26.04.2015
|Нью-Инглэнд Революшн
|4 : 0
|Реал Солт-Лейк
|02.05.2015
|Реал Солт-Лейк
|1 : 1
|Сан-Хосе
|07.05.2015
|Реал Солт-Лейк
|0 : 0
|Лос-Анджелес Гэлакси
|09.05.2015
|Чикаго Файр
|1 : 2
|Реал Солт-Лейк
|16.05.2015
|Монреаль Импакт
|4 : 1
|Реал Солт-Лейк
|24.05.2015
|Реал Солт-Лейк
|2 : 0
|Нью-Йорк Сити
|28.05.2015
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1 : 0
|Реал Солт-Лейк
|31.05.2015
|Ванкувер Уайткепс
|2 : 1
|Реал Солт-Лейк
|28.06.2015
|Реал Солт-Лейк
|2 : 2
|Коламбус
|05.07.2015
|Реал Солт-Лейк
|1 : 1
|Орландо Сити
|12.07.2015
|Колорадо
|3 : 1
|Реал Солт-Лейк
|19.07.2015
|Реал Солт-Лейк
|2 : 0
|Хьюстон