Зачем «Зенит» покупает Сергеева: это замена для двух топ-форвардов, его главное качество – работа на команду

Напоминаем: это он забил 40 голов в ФНЛ.

Иван Сергеев переходит в «Зенит» из «Крыльев Советов». Это не инсайд: близость договоренности между клубами подтвердил агент Сергеева. Для трансфера «Зениту» надо заплатить отступные, которые прописаны в контракте Сергеева. Гендиректор «Зенита» Медведев еще раньше сказал, что Сергеев уже проходит медосмотр в клубе.

Что надо знать об этом переходе:

Иван Сергеев забил 40 голов за 39 матчей прошлого сезона ФНЛ. Сейчас он играет с «Крыльями» в РПЛ. Статистика Сергеева в Премьер-лиге: шесть голов и четыре ассиста. Дважды он реализовал пенальти. «Рубин» – любимый соперник Сергеева в РПЛ. В двух матчах против него Сергеев забил два гола и сделал один из четырех ассистов. «Крылья» взяли четыре очка.

До этого сезона Сергеев никогда не играл в РПЛ. Он дебютировал в лиге в 26 лет. К «Зениту» Сергеев приходит всего через полгода в Премьер-лиге. Летом в него не поверил Артем Дзюба. Генич посчитал, что Сергеев забьет минимум восемь голов за этот сезон РПЛ. Дзюба не согласился. Сергеев оправдал такую реакцию Дзюбы именно через свой поздний дебют в лиге.

Зачем Сергеев нужен «Зениту»? Первая причина: возможный уход Азмуна. Здесь есть только инсайды от разных источников. По ним известно, что «Зенит» ведет переговоры с «Лионом» и «Ньюкаслом». Главный инсайдер мира Фабрицио Романо еще 11 декабря писал, что «Лион» согласовал контракт с Азмуном. Его уход из «Зенита» произойдет этой зимой или летом.

Еще одна причина, о которой говорят инсайдеры. Артем Дзюба может перейти в «Рубин», но с этим трансфером ясности меньше. В двух из трех последних матчей во всех турнирах Дзюба был в запасе «Зенита». Игру «Зенит» – «Динамо» он пропустил из-за травмы. Зато после этого дал интервью «Матч ТВ» и выложил таблицу, где он лучший бомбардир 2021 года.

Иван Сергеев стал форвардом сборной при Карпине. Он вызывался на матчи квалификации ЧМ-2022: был в запасе против Кипра и Хорватии. Карпин объяснял, почему вызов – это не сенсация: «Думаю, что в «Крыльях Советов» роль Сергеева не так отмечают журналисты. Потому что больше обращают внимание на голы и передачи». Через это Карпин говорил о его работе на команду.

Тренер «Крыльев» Осинькин говорил, что даже в сборной Сергеев способен бороться за место первого форварда. У него есть качества, которые проявятся и помогут команде в стрессовой ситуации. Осинькин рассказывал, что Сергеев всегда прислушивается к тренеру и прогрессирует. Раньше забивал только после навесов-прострелов, сейчас сам участвует в комбинациях.

Еще в 2020-м Сергеев играл за «Торпедо»:

Голы Сергеева помогли «Крыльям» завершить осенне-зимнюю часть сезона на восьмом месте. Клуб набрал 27 очков за 18 матчей, а по голам (22) опередил «Спартак» и ЦСКА. Зимой «Крылья» продадут не только Сергеева. Сейчас ведутся переговоры о трансфере в «Спартак» полузащитника Пруцева. Сергеев сыграл за «Крылья» во всех 18 играх сезона, Пруцев – в 17.

Сергеев получил статус футболиста сборной, но за не сыграл. Зато в его карьере есть матчи за студенческую Россию. В 2017 году Сергеев играл на Универсиаде: забил шесть голов в пяти матчах. Тогда Сергеев принадлежал «Строгино», а перед Универсиадой ездил в аренду в «Ригу». В той сборной вместе с ним были Гапонов («Спартак») и Обольский («Культураль Леонеса»).

Еще один интересный факт по карьере Сергеева: осенью он сбрил бороду. Так выполнил обещание. Побрился, потому что получил вызов в сборную России. Впервые он анонсировал это еще в апреле. Сейчас использовал бритву, которую получил в подарок от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. «Крылья» даже сделали об этом отдельный ролик.