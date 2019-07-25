Н’Жи дико много промахивается в «Динамо». В Европе смеялись над его реализацией

Уже и подборка есть.

Клинтон Н’Жи никогда не был суперзабивным форвардом, у него другие качества – скорость и дриблинг, он – большая угроза для соперника при контратаках. В России Н’Жи появился летом. «Динамо» потратило шесть миллионов евро на покупку камерунца.

Н’Жи обрадовался новому этапу карьеры, заверил, что будет учить русский язык. «Каждую третью игру во Франции он забивал или отдавал голевые передачи», – объяснял покупку бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук. Ранее Н’Жи играл также за «Лион» и «Тоттенхэм», так что «Динамо» брало уже опытного игрока.

Похвастаться Н’Жи пока особо нечем. В РПЛ дела у него складываются так:

12 матчей, из них лишь один полный – в первом круге с «Локомотивом». Там он заработал штрафной, с которого забил Филипп;

В стартовом составе выходил пять раз;

Один забитый гол, ноль голевых передач. Но гол важный – победный в дерби с ЦСКА.

Впрочем, пока Н’Жи запомнился в России исключительно промахами из выгодных позиций. Набралось их уже немало.

В игре первого круга с «Локомотивом» Н’Жи мог на последних минутах сравнять счет, но слабо ткнул мяч в голкипера. В обзор «Матч ТВ» не попал эпизод, который состоялся чуть раньше – там форвард «Динамо» неподалеку от ворот вместо удара начал обводить всех защитников и потерял мяч.

Но с «Локо» ладно, а вот с «Тамбовом» целых два момента за три минуты. И опять – очень слабый удар при завершении.

В игре с «Уфой» – ну все здорово: атаку разогнал, отличным финтом ушел от защитника. А удар в считанных метрах от ворот – совершенно никакой.

С ЦСКА – герой матча, но как не забить вот такой момент? Причем бил Н’Жи по воротам, когда Акинфеев уже лежал на газоне.

В матче с «Рубином» та же история – отлично вырвался один на один, но не забил. Пытался сделать это технично, но выручил вратарь. За несколько минут до этого игрок «Динамо» загубил еще один хороший момент – мимо пробил из пределов штрафной.

И в игре с «Локо» у Н’Жи был шанс сразу после выхода на поле, а потом убойный момент ближе к концу матча. Замыкал подачу, никто не мешал, но вратарь здорово выручил. А удар у африканца все равно был недостаточно сильным.

Пока Н’Жи в России выделяется резкими рывками, но никак не забитыми голами. Например, фанаты «Тоттенхэма» этого нападающего до сих пор помнят, но не так, как хотелось бы этого самому Н’Жи. Например, когда в ноябре появилась информация о возможной покупке клубом Хабиба Диалло из «Метца» (между прочим, девять голов в Лиге 1 за не самый сильный клуб), болельщики покривились: «Это Н’Жи версии 2.0».

twit text — Cain (@Cain43742677) November 11, 2019

В России уже тоже недоумевают.

twit text — Собаков (@Scobakov) November 23, 2019

twit text — Александр Чистяков (@ChistyiSanych) December 1, 2019

twit text — Fcdin.com (@fcdincom) November 23, 2019

Из «Марселя» один из фанатов так проводил его, пошутив, что Н’Жи в «Динамо» научат по-русски фразе «Черт, я опять стрельнул по голубям».

twit text — Alex Cohen (@AlexCoh84832865) July 25, 2019

Критика Н’Жи усилилась со времен финала Лиги Европы, где его «Марсель» проиграл «Атлетико» 0:3, а у Н’Жи был отличный момент при счете 0:2, чтобы попытаться перевернуть игру.

Мы не можем показать видео этого момента из-за авторских прав, но вы все поймете и по скринам: Н’Жи получил пас на линии штрафной и ударил так, что мяч вернулся к тому же игроку, который и простреливал, а потом и вообще ушел в аут.

«Пока я склонен согласиться с болельщиками «Марселя», которые поблагодарили «Динамо» за то, что его забрали», – говорил в августе Андрей Кобелев, ситуация особо с тех пор не поменялась. Одним касанием Н’Жи принес плюс два очка «Динамо» в игре с ЦСКА, но сколько фанатских нервов он мог успокоить, забивая свои моменты.

Пока осечки Н’Жи не так фатальны, потому что происходят в основном в выигранных «Динамо» матчах, но если его дальнейшие промахи будут стоить команде очков, адаптироваться в РПЛ будет тяжело.

И все же сильно критиковать игрока не хочется. Сомнительно, что реализацию в 26 лет удастся кардинально улучшить, но главные качества Н’Жи – дриблинг и скорость – в нашем чемпионате ценятся особ: один в один обводят редко, а темп в ряде матчей очень низкий. Взрывные игроки нужны в РПЛ. «Динамо» этот футболист еще пригодится.