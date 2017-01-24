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    Сборная Зимбабве - видеообзоры

    Тренер Норман Мапеза
    24 января, 2017
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    Кубок Африки. Группа B. Зимбабве – Тунис – 2:4
    20 января, 2017
    1
    Кубок Африки. Группа В. Сенегал – Зимбабве – 2:0
    17 января, 2017
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    Кубок Африки. Группа В. Алжир – Зимбабве – 2:2
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