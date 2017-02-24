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    ФК Зенит - видеообзоры

    Город Санкт-Петербург
    Дивизион Россия-Премьер-лига
    Сайт www.fc-zenit.ru
    Стадион Газпром Арена
    Тренер Сергей Семак
    24 февраля, 2017
    1
    Лига Европы. 1/16 финала. «Зенит» - «Андерлехт» - 3:1
    17 февраля, 2017
    1
    Лига Европы. 1/16 финала. «Андерлехт» - «Зенит» - 2:0
    27 ноября, 2016
    1
    РФПЛ. 15-й тур. «Краснодар» - «Зенит» - 2:1
    24 ноября, 2016
    1
    ЛЕ. 5-й тур. «Зенит» - «Маккаби» - 2:0
    21 ноября, 2016
    4
    РФПЛ. 14-й тур. «Зенит» - «Крылья Советов» - 3:1
    6 ноября, 2016
    3
    РФПЛ. 13-й тур. «Терек» – «Зенит» – 2:1
    3 ноября, 2016
    1
    ЛЕ. 4-й тур. «Зенит» - «Дандолк» - 2:1
    27 октября, 2016
    5
    Кубок России. 1/8 финала. «Анжи» - «Зенит» - 4:0
    24 октября, 2016
    3
    РФПЛ. 11-й тур. «Зенит» - «Оренбург» - 1:0
    21 октября, 2016
    1
    ЛЕ. 3-й тур. «Дандолк» - «Зенит» - 1:2
    16 октября, 2016
    2
    РФПЛ. 10-й тур. «Урал» - «Зенит» - 0:2
    5 октября, 2016
    1
    РФПЛ. 9-й тур. «Зенит» - «Спартак» - 4:2
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