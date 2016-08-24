Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФК Янг Бойз - видеообзоры

    Город Берн
    Дивизион Швейцария-Суперлига
    Сайт www.bscyb.ch
    Стадион Стад де Суисс Ванкдорф
    Тренер Рафаэль Вики
    24 августа, 2016
    7
    ЛЧ. Плей-офф. «Боруссия» М - «Янг Бойз» - 6:1
    16 августа, 2016
    6
    ЛЧ. Плей-офф. «Янг Бойз» - «Боруссия М» - 1:3
    • Читайте нас: 
    11