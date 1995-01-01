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    Версаль - состав

    Город Версаль
    Дивизион Франция-CFA 2
    Сайт www.fcversailles78.com/
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    40 Рено Себастьен Франция Вра 33 - - - - - € 0.25 млн.
    19 Алиуи Рашид Марокко Франция Нап 30 - - - - - -
    Всего игроков: 2, из них вратарей: 1, защитников: 0, полузащитников: 0, нападающих: 1
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