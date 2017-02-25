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    ФК Вольфсбург - видеообзоры

    Город Вольфсбург
    Дивизион Германия-Бундеслига
    Сайт http://www.vflwolfsburg.de
    Стадион Фольксваген
    Тренер Нико Ковач
    25 февраля, 2017
    1
    Бундеслига. 22-й тур. «Вольфсбург» - «Вердер» - 1:2
    8 февраля, 2017
    1
    Кубок Германии. 1/8 финала. «Бавария» - «Вольфсбург» - 1:0
    10 декабря, 2016
    1
    Бундеслига. 14-й тур. «Бавария» - «Вольфсбург» - 5:0
    20 сентября, 2016
    6
    Бундеслига. 4-й тур. «Вольфсбург» - «Боруссия Д» - 1:5
    30 апреля, 2016
    8
    Бундеслига. 32-й тур. «Боруссия» Д - «Вольфсбург» - 5:1
    16 апреля, 2016
    7
    Бундеслига. 30-й тур. «Вердер» - «Вольфсбург» - 3:2
    12 апреля, 2016
    8
    ЛЧ. 1/4 финала. «Реал» - «Вольфсбург» - 3:0
    9 апреля, 2016
    4
    Бундеслига. 29-й тур. «Вольфсбург» - «Майнц» - 1:1
    6 апреля, 2016
    5
    ЛЧ. 1/4 финала. «Вольфсбург» - «Реал» - 2:0
    2 апреля, 2016
    3
    Бундеслига. 28-й тур. «Байер» - «Вольфсбург» - 3:0
    12 марта, 2016
    4
    Бундеслига. 26-й тур. «Хоффенхайм» - «Вольфсбург» - 1:0
    10 марта, 2016
    2
    ЛЧ. 1/8 финала. «Вольфсбург» - «Гент» - 1:0
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