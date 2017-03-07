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    ФК Вест Хэм - видеообзоры

    Город Лондон
    Дивизион Англия-Премьер-лига
    Сайт www.whufc.com
    Стадион Лондон
    Тренер Дэвид Мойес
    7 марта, 2017
    1
    АПЛ. 27-й тур. «Вест Хэм» - «Челси» - 1:2
    3 января, 2017
    1
    АПЛ. 20-й тур. «Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед» - 0:2
    11 декабря, 2016
    1
    АПЛ. 15-й тур. «Ливерпуль» - «Вест Хэм» - 2:2
    27 октября, 2016
    1
    Кубок Лиги. 1/8 финала. «Вест Хэм» - «Челси» - 2:1
    25 сентября, 2016
    3
    АПЛ. 6-й тур. «Вест Хэм» - «Саутгемптон» - 0:3
    28 августа, 2016
    4
    АПЛ. 3-й тур. «Манчестер Сити» - «Вест Хэм» - 3:1
    11 мая, 2016
    8
    АПЛ. 35-й тур. «Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед» - 3:2
    8 мая, 2016
    5
    АПЛ. 37-й тур. «Вест Хэм» - «Суонси Сити» - 1:4
    30 апреля, 2016
    5
    АПЛ. 36-й тур. «Вест Бромвич» - «Вест Хэм» - 0:3
    17 апреля, 2016
    9
    АПЛ. 34-й тур. «Лестер» - «Вест Хэм» - 2:2
    15 апреля, 2016
    8
    КА. 1/4 финала. «Вест Хэм» - «МЮ» - 1:2
    9 апреля, 2016
    6
    АПЛ. 33-й тур. «Вест Хэм» - «Арсенал» - 3:3
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