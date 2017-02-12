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    ФК Уотфорд - видеообзоры

    Город Уотфорд
    Дивизион Англия-Чемпионшип
    Сайт https://www.watfordfc.com/
    Стадион Викарэйдж Роад
    Тренер Славен Билич
    12 февраля, 2017
    1
    АПЛ. 25-й тур. «Манчестер Юнайтед» - «Уотфорд» - 2:0
    1 февраля, 2017
    1
    АПЛ. 23-й тур. «Арсенал» - «Уотфорд» - 1:2
    4 января, 2017
    1
    АПЛ. 20-й тур. «Сток Сити» - «Уотфорд» - 2:0
    1 января, 2017
    1
    АПЛ. 19-й тур. «Уотфорд» - «Тоттенхэм» - 1:4
    26 декабря, 2016
    1
    АПЛ. 18-й тур. «Уотфорд» - «Кристал Пэлас» - 1:1
    19 сентября, 2016
    5
    АПЛ. 5-й тур. «Уотфорд» - «Манчестер Юнайтед» - 3:1
    28 августа, 2016
    5
    АПЛ. 3-й тур. «Уотфорд» - «Арсенал» - 1:3
    14 августа, 2016
    3
    АПЛ. 1-й тур. «Саутгемптон» - «Уотфорд» - 1:1
    8 мая, 2016
    4
    АПЛ. 37-й тур. «Ливерпуль» - «Уотфорд» - 2:0
    24 апреля, 2016
    4
    КА. 1/2 финала. «Кристал Пэлас» - «Уотфорд» - 2:1
    2 апреля, 2016
    4
    АПЛ. 32-й тур. «Арсенал» - «Уотфорд» - 4:0
    13 марта, 2016
    6
    КА. 1/4 финала. «Арсенал» - «Уотфорд» - 1:2
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