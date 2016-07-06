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    Сборная Уэльса - видеообзоры

    Сайт http://www.faw.org.uk/
    Стадион Кардифф Сити
    Тренер Роберт Пейдж
    6 июля, 2016
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    Евро-2016. 1/2 финала. Португалия - Уэльс - 2:0
    1 июля, 2016
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    Евро-2016. 1/4 финала. Уэльс - Бельгия - 3:1
    25 июня, 2016
    6
    Евро-2016. 1/8 финала. Уэльс - Северная Ирландия - 1:0
    20 июня, 2016
    8
    Евро-2016. 3-й тур. Россия - Уэльс - 0:3
    16 июня, 2016
    6
    Евро-2016. 2-й тур. Англия - Уэльс - 2:1
    11 июня, 2016
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    Евро-2016. 1-й тур. Уэльс - Словакия - 2:1
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