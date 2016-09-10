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    ФК Волгарь - видеообзоры

    Город Астрахань
    Дивизион Россия-Первая лига
    Сайт http://volgar-fc.ru/
    Стадион Центральный
    Тренер Андраник Бабаян
    10 сентября, 2016
    2
    ФНЛ. 12-й тур. «Волгарь» — «Спартак-2» — 1:1
    26 июля, 2016
    2
    ФНЛ. 3-й тур. «Волгарь» - «Шинник» - 2:0
    27 мая, 2016
    9
    РФПЛ. Переходные матчи. «Анжи» - «Волгарь» - 2:0
    24 мая, 2016
    6
    РФПЛ. Переходные матчи. «Волгарь» - «Анжи» - 0:1
    7 мая, 2016
    1
    ФНЛ. 35-й тур. «Волгарь» — «СКА-Энергия» — 0:1
    21 ноября, 2015
    3
    ФНЛ. 22-й тур. «Волгарь» - «Спартак-2» - 2:1
    8 ноября, 2015
    2
    ФНЛ. 20-й тур. «Волгарь» - «Балтика» - 1:0
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