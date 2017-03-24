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    Сборная Венесуэлы - видеообзоры

    Тренер Хосе Пекерман
    24 марта, 2017
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    Отбор на ЧМ-2018. Венесуэла – Перу – 2:2
    14 июня, 2016
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    Кубок Америки. 3-й тур. Мексика - Венесуэла - 1:1
    10 июня, 2016
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    Кубок Америки. 1-й тур. Уругвай - Венесуэла - 0:1
    6 июня, 2016
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    Кубок Америки. 1-й тур. Ямайка - Венесуэла - 0:1
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