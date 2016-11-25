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    ФК Виктория - видеообзоры

    Город Пльзень
    Дивизион Чехия-Фортуна лига
    Сайт http://www.fcviktoria.cz/
    Стадион Доосан Арена
    Тренер Михал Билек
    25 ноября, 2016
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    ЛЕ. 5-й тур. «Рома» - «Виктория Пльзень» - 4:1
    15 сентября, 2016
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    ЛЕ. 1-й тур. «Виктория П» - «Рома» - 1:1
    23 августа, 2016
    8
    ЛЧ. Плей-офф. «Виктория» - «Лудогорец» - 2:2
    26 ноября, 2015
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    ЛЕ. 5-й тур. «Динамо» Мн –«Виктория» П – 1:0
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