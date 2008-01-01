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    ВиОн - состав

    Город Злате-Моравце
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    5 Гроздановски Томче Северная Македония Пол 23 - - - - - € 0.25 млн.
    Всего игроков: 1, из них вратарей: 0, защитников: 0, полузащитников: 1, нападающих: 0
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