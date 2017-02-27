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    ФК Вильярреал - видеообзоры

    Город Вильярреал
    Дивизион Испания-Примера
    Сайт http://www.villarrealcf.es
    Стадион Эстадио де ла Серамика
    Тренер Энрике Сетьен
    27 февраля, 2017
    1
    Примера. 24-й тур. «Вильярреал» - «Реал» - 2:3
    24 февраля, 2017
    1
    Лига Европы. 1/16 финала. «Рома» - «Вильярреал» - 0:1
    12 января, 2017
    1
    Кубок Испании. 1/8 финала. «Вильярреал» - «Реал Сосьедад» - 1:1
    9 января, 2017
    1
    Примера. 17-й тур. «Вильярреал» - «Барселона» - 1:1
    13 декабря, 2016
    1
    Примера. 15-й тур. «Вильярреал» - «Атлетико» - 3:0
    15 сентября, 2016
    3
    ЛЕ. 1-й тур. «Вильярреал» - «Цюрих» - 2:1
    23 августа, 2016
    4
    ЛЧ. Плей-офф. «Монако» - «Вильярреал» - 1:0
    18 августа, 2016
    5
    ЛЧ. Плей-офф. «Вильярреал» - «Монако» - 1:2
    6 мая, 2016
    8
    ЛЕ. 1/2 финала. «Ливерпуль» - «Вильярреал» - 3:0
    1 мая, 2016
    3
    Примера. 36-й тур. «Валенсия» - «Вильярреал» - 0:2
    29 апреля, 2016
    6
    ЛЕ. 1/2 финала. «Вильярреал» - «Ливерпуль» - 1:0
    21 апреля, 2016
    3
    Примера. 34-й тур. «Реал» - «Вильярреал» - 3:0
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