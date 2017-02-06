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    ФК Вердер - видеообзоры

    Город Бремен
    Дивизион Германия-Бундеслига
    Сайт www.werder.de
    Стадион Везерстадион
    Тренер Оле Вернер
    6 февраля, 2017
    1
    Бундеслига. 19-й тур. «Аугсбург» - «Вердер» - 3:2
    17 сентября, 2016
    7
    Бундеслига . 3-й тур. «Боруссия М» - «Вердер» - 4:1
    11 сентября, 2016
    4
    Бундеслига. 2-й тур. «Вердер» - «Аугсбург» - 1:2
    26 августа, 2016
    7
    Бундеслига. 1-й тур. «Бавария» - «Вердер» - 6:0
    14 мая, 2016
    3
    Бундеслига. 34-й тур. «Вердер» - «Айнтрахт» - 1:0
    3 мая, 2016
    8
    Бундеслига. 32-й тур. «Вердер» - «Штутгарт» - 6:2
    23 апреля, 2016
    6
    Бундеслига. 31-й тур. «Гамбург» - «Вердер» - 2:1
    19 апреля, 2016
    5
    КГ. 1/2 финала. «Бавария» - «Вердер» - 2:0
    16 апреля, 2016
    7
    Бундеслига. 30-й тур. «Вердер» - «Вольфсбург» - 3:2
    3 апреля, 2016
    9
    Бундеслига. 28-й тур. «Боруссия Д» - «Вердер» - 3:2
    12 марта, 2016
    9
    Бундеслига. 26-й тур. «Бавария» - «Вердер» - 5:0
    10 февраля, 2016
    7
    КГ. 1/4 финала. «Байер» - «Вердер» - 1:3
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