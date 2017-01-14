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    ФК Вест Бромвич - видеообзоры

    Город Вест Бромвич
    Дивизион Англия-Чемпионшип
    Сайт http://www.wba.co.uk/
    Стадион Хоуторнс
    Тренер Карлос Корберан
    14 января, 2017
    1
    АПЛ. 21-й тур. «Тоттенхэм» - «Вест Бромвич» - 4:0
    26 декабря, 2016
    1
    АПЛ. 18-й тур. «Арсенал» - «Вест Бромвич» - 1:0
    11 декабря, 2016
    1
    АПЛ. 15-й тур. «Челси» - «Вест Бромвич» - 1:0
    30 апреля, 2016
    5
    АПЛ. 36-й тур. «Вест Бромвич» - «Вест Хэм» - 0:3
    22 апреля, 2016
    4
    АПЛ. 30-й тур. «Арсенал» - «Вест Бромвич» - 2:0
    9 апреля, 2016
    5
    АПЛ. 33-й тур. «Манчестер Сити» - «Вест Бромвич» - 2:1
    7 марта, 2016
    4
    АПЛ. 29-й тур. «Вест Бромвич» - «МЮ» - 1:0
    2 марта, 2016
    10
    АПЛ. 28-й тур. «Лестер» - «Вест Бромвич» - 2:2
    28 февраля, 2016
    6
    АПЛ. 27-й тур. «Вест Бромвич» - «Кристал Пэлас» - 3:2
    11 февраля, 2016
    3
    КА. 1/16 финала. «Питерборо» - «Вест Бромвич» - 1:1 (3:4, пен)
    14 января, 2016
    7
    АПЛ. 21-й тур. «Челси» – «Вест Бромвич» – 2:2
    13 декабря, 2015
    8
    АПЛ. 16-й тур. «Ливерпуль» - «Вест Бромвич» - 2:2
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