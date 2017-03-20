Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФК Валенсия - видеообзоры

    Город Валенсия
    Дивизион Испания-Примера
    Сайт http://www.valenciacf.es
    Стадион Месталья
    Тренер Рубен Бараха
    20 марта, 2017
    1
    Примера. 28-й тур. «Барселона» - «Валенсия» - 4:2
    1 марта, 2017
    1
    Примера. 25-й тур. «Валенсия» - «Леганес» - 1:0
    13 января, 2017
    1
    Кубок Испании. 1/8 финала. «Сельта» - «Валенсия» - 2:1
    4 января, 2017
    1
    Кубок Испании. 1/8 финала. «Валенсия» - «Сельта» - 1:4
    4 октября, 2016
    1
    Примера. 7-й тур. «Валенсия» - «Атлетико» - 0:2
    14 мая, 2016
    6
    Примера. 38-й тур. «Валенсия» - «Реал Сосьедад» - 0:1
    8 мая, 2016
    9
    Примера. 37-й тур. «Реал» - «Валенсия» - 3:2
    1 мая, 2016
    3
    Примера. 36-й тур. «Валенсия» - «Вильярреал» - 0:2
    24 апреля, 2016
    9
    Примера. 35-й тур. «Хетафе» - «Валенсия» - 2:2
    18 апреля, 2016
    7
    Примера. 33-й тур. «Барселона» - «Валенсия» - 1:2
    10 апреля, 2016
    3
    Примера. 32-й тур. «Валенсия» - «Севилья» - 2:1
    3 апреля, 2016
    7
    Примера. 31-й тур. «Лас-Пальмас» - «Валенсия» - 2:1
    • Читайте нас: 
    11