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    Сборная США - видеообзоры

    Сайт http://www.ussoccer.com/
    Тренер Грегг Берхальтер
    22 июня, 2016
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    Кубок Америки. 1/2 финала. США - Аргентина - 0:4
    13 июня, 2016
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    Кубок Америки. 3-й тур. США - Парагвай - 1:0
    8 июня, 2016
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    Кубок Америки. 1-й тур. США - Коста-Рика - 4:0
    4 июня, 2016
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    Кубок Америки. 1-й тур. США - Колумбия - 0:2
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