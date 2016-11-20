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    ФК Урал - видеообзоры

    Город Екатеринбург
    Дивизион Россия-Премьер-лига
    Сайт http://www.fc-ural.ru/
    Стадион Екатеринбург Арена
    Тренер Виктор Гончаренко
    20 ноября, 2016
    3
    РФПЛ. 14-й тур. «Краснодар» - «Урал» - 3:0
    5 ноября, 2016
    1
    РФПЛ. 13-й тур. «Крылья Советов» - «Урал» - 2:2
    22 октября, 2016
    1
    РФПЛ. 11-й тур. «Урал» - «Спартак» - 0:1
    16 октября, 2016
    2
    РФПЛ. 10-й тур. «Урал» - «Зенит» - 0:2
    25 сентября, 2016
    4
    РФПЛ. 8-й тур. «Оренбург» - «Урал» - 0:1
    17 сентября, 2016
    4
    РФПЛ. 7-й тур. «Урал» - «Анжи» - 0:1
    12 сентября, 2016
    8
    РФПЛ. 6-й тур. «Рубин» - «Урал» - 3:1
    28 августа, 2016
    2
    РФПЛ. 5-й тур. «Урал» - «Арсенал» Т - 1:1
    21 августа, 2016
    4
    РФПЛ. 4-й тур. «Амкар» - «Урал» - 1:0
    14 августа, 2016
    4
    РФПЛ. 3-й тур. «Урал» - ЦСКА - 0:1
    7 августа, 2016
    9
    РФПЛ. 2-й тур. «Ростов» - «Урал» - 0:0
    31 июля, 2016
    11
    РФПЛ. 1-й тур. «Урал» - «Уфа» - 2:0
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