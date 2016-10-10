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    Сборная Украины - видеообзоры

    Сайт http://www.ffu.org.ua/
    Стадион НСК «Олимпийский»
    Тренер Руслан Ротань
    10 октября, 2016
    1
    Отбор на ЧМ-2018. Украина - Косово - 3:0
    7 октября, 2016
    1
    Отбор на ЧМ-2018. Турция — Украина — 2:2
    5 сентября, 2016
    3
    Отбор ЧМ-2018. 1-й тур. Украина - Исландия - 1:1
    21 июня, 2016
    9
    Евро-2016. 3-й тур. Украина - Польша - 0:1
    16 июня, 2016
    6
    Евро-2016. 2-й тур. Украина - Северная Ирландия - 0:2
    13 июня, 2016
    9
    Евро-2016. 1-й тур. Германия - Украина - 2:0
    17 ноября, 2015
    9
    Евро-2016. Стыковой матч. Словения – Украина – 1:1
    14 ноября, 2015
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    Евро-2016. Стыковой матч. Украина – Словения – 2:0
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