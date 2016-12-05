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    ФК Уфа - видеообзоры

    Город Уфа
    Дивизион Россия-Первая лига
    Сайт http://fcufa.pro/
    Стадион Нефтяник
    Тренер Арслан Халимбеков
    5 декабря, 2016
    4
    РФПЛ. 17-й тур. «Уфа» - «Томь» - 1:0
    25 ноября, 2016
    4
    РФПЛ. 15-й тур. «Уфа» - «Оренбург» - 1:0
    19 ноября, 2016
    1
    РФПЛ. 14-й тур. «Анжи» - «Уфа» - 0:1
    5 ноября, 2016
    1
    РФПЛ. 13-й тур. «Уфа» - «Рубин» - 2:3
    14 октября, 2016
    5
    РФПЛ. 10-й тур. ЦСКА - «Уфа» - 1:0
    25 сентября, 2016
    4
    РФПЛ. 8-й тур. «Спартак» - «Уфа» - 0:1
    17 сентября, 2016
    3
    РФПЛ. 7-й тур. «Локомотив» - «Уфа» - 0:1
    11 сентября, 2016
    5
    РФПЛ. 6-й тур. «Уфа» - «Краснодар» - 0:0
    26 августа, 2016
    7
    РФПЛ. 5-й тур. «Крылья Советов» - «Уфа» - 0:1
    20 августа, 2016
    4
    РФПЛ. 4-й тур. «Уфа» - «Терек» - 1:3
    14 августа, 2016
    10
    РФПЛ. 3-й тур. «Томь» - «Уфа» - 1:0
    6 августа, 2016
    6
    РФПЛ. 2-й тур. «Уфа» - «Зенит» - 0:0
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