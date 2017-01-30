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    ФК Удинезе - видеообзоры

    Город Удине
    Дивизион Италия-Серия А
    Сайт http://www.udinese.it
    Стадион Фриули
    Тренер Андреа Соттиль
    30 января, 2017
    1
    Серия А. 22-й тур. «Удинезе» - «Милан» - 2:1
    16 января, 2017
    1
    Серия А. 20-й тур. «Удинезе» - «Рома» - 0:1
    19 сентября, 2016
    3
    Серия А. 4-й тур. «Удинезе» - «Кьево» - 1:2
    24 апреля, 2016
    6
    Серия А. 35-й тур. «Интер» - «Удинезе» - 3:1
    3 апреля, 2016
    7
    Серия А. 31-й тур. «Удинезе» - «Наполи» - 3:1
    13 марта, 2016
    5
    Серия А. 29-й тур. «Удинезе» - «Рома» - 1:2
    17 января, 2016
    7
    Серия А. 20-й тур. «Удинезе» - «Ювентус» - 0:4
    9 января, 2016
    4
    Серия А. 19-й тур. «Карпи» - «Удинезе» - 2:1
    6 января, 2016
    5
    Серия А. 18-й тур. «Удинезе» - «Аталанта» - 2:1
    13 декабря, 2015
    7
    Серия А. 16-й тур. «Удинезе» – «Интер» – 0:4
    6 декабря, 2015
    8
    Серия А. 15-й тур. «Фиорентина» - «Удинезе» - 3:0
    8 ноября, 2015
    6
    Серия А. 12-й тур. «Наполи» - «Удинезе» - 1:0
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