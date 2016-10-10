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    Сборная Турции - видеообзоры

    Сайт www.tff.org/
    Тренер Штефан Кунц
    10 октября, 2016
    1
    Отбор на ЧМ-2018. Исландия - Турция - 2:0
    7 октября, 2016
    1
    Отбор на ЧМ-2018. Турция — Украина — 2:2
    5 сентября, 2016
    3
    Отбор ЧМ-2018. 1-й тур. Хорватия – Турция – 1:1
    1 сентября, 2016
    4
    Товарищеский матч. Турция - Россия - 0:0
    21 июня, 2016
    7
    Евро-2016. 3-й тур. Чехия - Турция - 0:2
    13 июня, 2016
    8
    Евро-2016. 1-й тур. Турция - Хорватия - 0:1
    23 мая, 2016
    7
    Товарищеский матч. Англия - Турция - 2:1
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