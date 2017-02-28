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    ФК Торино - видеообзоры

    Город Турин
    Дивизион Италия-Серия А
    Сайт http://www.torinofc.it
    Стадион Стадио Олимпико
    Тренер Иван Юрич
    28 февраля, 2017
    1
    Серия А. 26-й тур. «Фиорентина» - «Торино» - 2:2
    17 января, 2017
    1
    Серия А. 20-й тур. «Торино» - «Милан» - 2:2
    13 января, 2017
    1
    Кубок Италии. 1/8 финала. «Милан» - «Торино» - 2:1
    23 декабря, 2016
    1
    Серия А. 18-й тур. «Торино» - «Дженоа» - 1:0
    18 декабря, 2016
    1
    Серия А. 17-й тур. «Наполи» - «Торино» - 5:3
    11 декабря, 2016
    1
    Серия А. 16-й тур. «Торино» - «Ювентус» - 1:3
    25 сентября, 2016
    6
    Серия А. 6-й тур. «Торино» - «Рома» - 3:1
    9 мая, 2016
    3
    Серия А. 37-й тур. «Торино» - «Наполи» - 1:2
    21 апреля, 2016
    7
    Серия А. 34-й тур. «Рома» - «Торино» - 3:2
    4 апреля, 2016
    8
    Серия А. 31-й тур. «Интер» - «Торино» - 1:2
    20 марта, 2016
    7
    Серия А. 30-й тур. «Торино» - «Ювентус» - 1:4
    7 марта, 2016
    6
    Серия А. 28-й тур. «Торино» - «Лацио» - 1:1
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