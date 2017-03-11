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    ФК Томь - видеообзоры

    Город Томск
    Дивизион Россия-ЛФЛ
    Сайт http://fctomtomsk.ru/
    Стадион Труд
    11 марта, 2017
    1
    РФПЛ. 19-й тур. ЦСКА - «Томь» - 4:0
    5 декабря, 2016
    4
    РФПЛ. 17-й тур. «Уфа» - «Томь» - 1:0
    1 декабря, 2016
    10
    РФПЛ. 16-й тур. «Томь» - «Локомотив» - 1:6
    27 ноября, 2016
    1
    РФПЛ. 15-й тур. «Крылья Советов» - «Томь» - 3:0
    5 ноября, 2016
    1
    РФПЛ. 13-й тур. «Томь» - «Спартак» - 0:1
    22 октября, 2016
    1
    РФПЛ. 11-й тур. «Томь» - «Анжи» - 0:3
    16 октября, 2016
    5
    РФПЛ. 10-й тур. «Оренбург» - «Томь» - 3:1
    26 сентября, 2016
    5
    РФПЛ. 8-й тур. «Рубин» - «Томь» - 2:1
    17 сентября, 2016
    4
    РФПЛ. 7-й тур. «Томь» - «Арсенал» - 1:0
    10 сентября, 2016
    4
    РФПЛ. 6-й тур. «Амкар» - «Томь» - 1:0
    28 августа, 2016
    7
    РФПЛ. 5-й тур. «Томь» - ЦСКА - 0:1
    21 августа, 2016
    5
    РФПЛ. 4-й тур. «Ростов» - «Томь» - 3:0
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