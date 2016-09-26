Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФК Тюмень - видеообзоры

    Город Тюмень
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 4
    Сайт http://www.fc-tyumen.ru/
    Стадион Геолог
    Тренер Игорь Меньщиков
    26 сентября, 2016
    3
    ФНЛ. 14-й тур. «Тюмень» — «Кубань» — 2:0
    11 июля, 2016
    3
    ФНЛ. 1-й тур. «Динамо» - «Тюмень» - 3:0
    16 ноября, 2015
    5
    ФНЛ. 21-й тур. «Сибирь» - «Тюмень» - 1:4
    • Читайте нас: 
    11