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    Толедо - состав

    Город Толедо
    Сайт http://www.clubdeportivotoledo.com
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    5 Эчаиде Хон Испания Защ 35 - - - - - -
    10 де Лерма Карлос Испания Пол 38 - - - - - -
    Всего игроков: 2, из них вратарей: 0, защитников: 1, полузащитников: 1, нападающих: 0
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