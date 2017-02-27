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    ФК Тоттенхэм - видеообзоры

    Город Лондон
    Дивизион Англия-Премьер-лига
    Сайт http://www.tottenhamhotspur.com/
    Стадион Тоттенхэм Хотспур
    Тренер Антонио Конте
    27 февраля, 2017
    1
    АПЛ. 26-й тур. «Тоттенхэм» - «Сток Сити» - 4:0
    24 февраля, 2017
    1
    Лига Европы. 1/16 финала. «Тоттенхэм» - «Гент» - 2:2
    12 февраля, 2017
    1
    АПЛ. 25-й тур. «Ливерпуль» - «Тоттенхэм» - 2:0
    1 февраля, 2017
    1
    АПЛ. 23-й тур. «Сандерленд» - «Тоттенхэм» - 0:0
    28 января, 2017
    1
    Кубок Англии. 1/16 финала. «Тоттенхэм» - «Уикомб» - 4:3
    14 января, 2017
    1
    АПЛ. 21-й тур. «Тоттенхэм» - «Вест Бромвич» - 4:0
    5 января, 2017
    1
    АПЛ. 20-й тур. «Тоттенхэм» - «Челси» - 2:0
    1 января, 2017
    1
    АПЛ. 19-й тур. «Уотфорд» - «Тоттенхэм» - 1:4
    29 декабря, 2016
    1
    АПЛ. 18-й тур. «Саутгемптон» - «Тоттенхэм» - 1:4
    18 декабря, 2016
    1
    АПЛ. 17-й тур. «Тоттенхэм» - «Бернли» - 2:1
    11 декабря, 2016
    1
    АПЛ. 15-й тур. «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм» - 1:0
    8 декабря, 2016
    1
    ЛЧ. 6-й тур. «Тоттенхэм» - ЦСКА - 3:1
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