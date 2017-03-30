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    Сборная Швеции - видеообзоры

    Сайт www.svenskfotboll.se/
    Стадион Френдс Арена
    Тренер Янне Андерссон
    30 марта, 2017
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    Товарищеский матч. Португалия – Швеция– 2:3
    23 июня, 2016
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    Евро-2016. 3-й тур. Швеция - Бельгия - 0:1
    13 июня, 2016
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    Евро-2016. 1-й тур. Ирландия - Швеция - 1:1
    17 ноября, 2015
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    Евро-2016. Стыковой матч. Дания – Швеция – 2:2
    15 ноября, 2015
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    Евро-2016. Стыковой матч. Швеция – Дания – 2:1
    13 октября, 2015
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    Евро-2016. 10-й тур. Швеция - Молдавия - 2:0
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