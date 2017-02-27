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    ФК Суонси - видеообзоры

    Город Суонси
    Дивизион Англия-Чемпионшип
    Сайт http://www.swanseacity.premiumtv.co.uk
    Стадион Либерти
    Тренер Рассел Мартин
    27 февраля, 2017
    1
    АПЛ. 26-й тур. «Челси» - «Суонси» - 3:1
    13 февраля, 2017
    1
    АПЛ. 25-й тур. «Суонси» - «Лестер» - 2:0
    6 февраля, 2017
    1
    АПЛ. 24-й тур. «Манчестер Сити» - «Суонси» - 2:1
    14 января, 2017
    1
    АПЛ. 21-й тур. «Суонси» - «Арсенал» - 0:4
    4 января, 2017
    1
    АПЛ. 20-й тур. «Кристал Пэлас» - «Суонси» - 1:2
    25 сентября, 2016
    4
    АПЛ. 6-й тур. «Суонси» - «Манчестер Сити» - 1:3
    19 сентября, 2016
    1
    АПЛ. 5-й тур. «Саутгемптон» - «Суонси» - 1:0
    11 сентября, 2016
    5
    АПЛ. 4-й тур. «Суонси» - «Челси» - 2:2
    28 августа, 2016
    3
    АПЛ. 3-й тур. «Лестер» - «Суонси» - 2:1
    16 мая, 2016
    3
    АПЛ. 38-й тур. «Суонси» - «Манчестер Сити» - 1:1
    8 мая, 2016
    5
    АПЛ. 37-й тур. «Вест Хэм» - «Суонси Сити» - 1:4
    1 мая, 2016
    8
    АПЛ. 36-й тур. «Суонси» - «Ливерпуль» - 3:1
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