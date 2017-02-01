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    ФК Сандерленд - видеообзоры

    Город Сандерленд
    Дивизион Англия-Чемпионшип
    Сайт www.safc.com
    Стадион Стэдиум оф лайт
    Тренер Тони Моубрей
    1 февраля, 2017
    1
    АПЛ. 23-й тур. «Сандерленд» - «Тоттенхэм» - 0:0
    3 января, 2017
    1
    АПЛ. 20-й тур. «Сандерленд» - «Ливерпуль» - 2:2
    26 декабря, 2016
    1
    АПЛ. 18-й тур. «МЮ» - «Сандерленд» - 3:1
    19 сентября, 2016
    3
    АПЛ. 5-й тур. «Тоттенхэм» - «Сандерленд» - 1:0
    13 сентября, 2016
    3
    АПЛ. 4-й тур. «Сандерленд» - «Эвертон» - 0:3
    14 августа, 2016
    4
    АПЛ. 1-й тур. «Манчестер Сити» - «Сандерленд» - 2:1
    12 мая, 2016
    3
    АПЛ. 30-й тур. «Сандерленд» - «Эвертон» - 3:0
    7 мая, 2016
    9
    АПЛ. 37-й тур. «Сандерленд» - «Челси» - 3:2
    24 апреля, 2016
    3
    АПЛ. 35-й тур. «Сандерленд» - «Арсенал» - 0:0
    16 апреля, 2016
    4
    АПЛ. 34-й тур. «Норвич» - «Сандерленд» - 0:3
    10 апреля, 2016
    7
    АПЛ. 33-й тур. «Сандерленд» - «Лестер» - 0:2
    20 марта, 2016
    4
    АПЛ. 31-й тур. «Ньюкасл» - «Сандерленд» - 1:1
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